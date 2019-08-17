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رياضة

حافز كبير.. أول تعليق من احمد الشناوي بعد فوز بيراميدز على الاهلي

السبت 17/أغسطس/2019 - 11:32 م
أحمد الشناوي
أحمد الشناوي
حسام الحارتي
أكد أحمد الشناوي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ، أن تحقيق الفوز علي النادي الأهلي حافز كبير لخوض المباريات القادمة بكل سهولة.

وأضاف خلال لقائه على فضائية "أون سبورت "، أنه تعرض لإصابة خفيفة عقب إنتهاء الشوط الأول من عمر اللقاء ، موضحا أنه سيخوض كافة اللقاءات القادمة دون وجود أي عوائق.

وتابع :" كافة اللاعبين داخل نادي بيراميدز علي أعلي مستوي وتم تعويض اللاعبين الراحلين "، مشيرا الى توفير كافة الإمكانيات من قبل مسؤولي نادي بيراميدز.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، فوزا نظيفا على منافسه النادي الأهلي بهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم باستاد برج العرب، ضمن إطار منافسة بطولة كأس مصر والمؤجلة من يوم "28-2-2019".

أحرز هدف اللقاء ايريك تراوري في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني، ليحسم اللقاء لصالح نادي بيراميدز ، ويقضي على طموحات القلعة الحمراء.

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