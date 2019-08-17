اخبار الرياضة.. اتجاه للاطاحة بـ لاسارتي.. وتركى يهنئ بيراميدز.. وخناقة عمرو السولية

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية ، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، وجاءت كالتالي:
اتجاه في الاهلي للاطاحة بـ لاسارتي .. ورامون دياز البديل
- يسود اتجاه داخل اروقة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الى الاطاحة بمارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الكرة الأول بعد الأداء الباهت والهذيل أمام بيراميدز والخسارة بهدف نظيف ليخرج الفريق من دور الـ16 ببطولة كأس مصر.
بالتخصص.. تركي آل الشيخ يهنئ نادي بيراميدز بالفوز على الاهلى
- هنأ المستشار تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، نادي بيراميدز على تحقيق الفوز في لقاء اليوم امام الاهلي.
كأس العالم لكرة اليد للناشئين 2019 .. موعد مباراة النهائي والقنوات الناقلة
- حقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2000 ، فوزا ساحقا على منافسه منتخب البرتغال بنتيجة 41-36 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور قبل النهائى لبطولة كأس العالم المقامة حاليا في مقدونيا .
لأول مرة في التاريخ .. منتخب اليد يتأهل إلى نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين 2019
- حقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2000 ، فوزا ساحقا على منافسه منتخب البرتغال بنتيجة 41-36 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدورقبل النهائى لبطولة كأس العالم المقامة حاليا في مقدونيا .
لا داعي للنقاش.. هجوم نارى من رواد السوشيال ميديا على أداء الاهلي امام بيراميدز
- دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #لاهلي _بيراميدز وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر
نبيل الحلفاوي يقصف جبهة لاسارتي .. تفاصيل مثيرة
-علق الفنان نبيل الحلفاوي على خسارة النادي الأهلي امام بيراميدز وخروجه من دور الـ 16 لكأس مصر.
مارتن لاسارتي يحمل الإدارة اسباب التراجع الفني لـ الاهلي
-أكد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، أنه طالب بانضمام بعض اللاعبين المميزين إلى صفوف الفريق من أجل تدعيم القدرات الفنية ولكنه لم يحدث.
مشادة كلامية بين عمرو السولية ولاعبي بيراميدز عقب نهاية اللقاء
- نشبت مشادة كلامية بين عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وبعض لاعبي بيراميدز، عقب الخروج من بطولة كأس مصر.
سجل يا تاريخ .. فوز بيراميدز أصبح نقطة سوداء في تاريخ النادي الاهلي
- حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، فوزا نظيفا على منافسه النادي الأهلي بهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم باستاد برج العرب، ضمن إطار منافسة بطولة كأس مصر والمؤجلة من يوم "28-2-2019".
اتجاه في الاهلي للاطاحة بـ لاسارتي .. ورامون دياز البديل
- يسود اتجاه داخل اروقة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الى الاطاحة بمارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الكرة الأول بعد الأداء الباهت والهذيل أمام بيراميدز والخسارة بهدف نظيف ليخرج الفريق من دور الـ16 ببطولة كأس مصر.
بالتخصص.. تركي آل الشيخ يهنئ نادي بيراميدز بالفوز على الاهلى
- هنأ المستشار تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، نادي بيراميدز على تحقيق الفوز في لقاء اليوم امام الاهلي.
كأس العالم لكرة اليد للناشئين 2019 .. موعد مباراة النهائي والقنوات الناقلة
- حقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2000 ، فوزا ساحقا على منافسه منتخب البرتغال بنتيجة 41-36 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور قبل النهائى لبطولة كأس العالم المقامة حاليا في مقدونيا .
لأول مرة في التاريخ .. منتخب اليد يتأهل إلى نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين 2019
- حقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2000 ، فوزا ساحقا على منافسه منتخب البرتغال بنتيجة 41-36 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدورقبل النهائى لبطولة كأس العالم المقامة حاليا في مقدونيا .
لا داعي للنقاش.. هجوم نارى من رواد السوشيال ميديا على أداء الاهلي امام بيراميدز
- دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #لاهلي _بيراميدز وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر
نبيل الحلفاوي يقصف جبهة لاسارتي .. تفاصيل مثيرة
-علق الفنان نبيل الحلفاوي على خسارة النادي الأهلي امام بيراميدز وخروجه من دور الـ 16 لكأس مصر.
مارتن لاسارتي يحمل الإدارة اسباب التراجع الفني لـ الاهلي
-أكد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، أنه طالب بانضمام بعض اللاعبين المميزين إلى صفوف الفريق من أجل تدعيم القدرات الفنية ولكنه لم يحدث.
مشادة كلامية بين عمرو السولية ولاعبي بيراميدز عقب نهاية اللقاء
- نشبت مشادة كلامية بين عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وبعض لاعبي بيراميدز، عقب الخروج من بطولة كأس مصر.
سجل يا تاريخ .. فوز بيراميدز أصبح نقطة سوداء في تاريخ النادي الاهلي
- حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، فوزا نظيفا على منافسه النادي الأهلي بهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم باستاد برج العرب، ضمن إطار منافسة بطولة كأس مصر والمؤجلة من يوم "28-2-2019".