ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مارتن لاسارتي يحمل الإدارة اسباب التراجع الفني لـ الاهلي

السبت 17/أغسطس/2019 - 11:04 م
مارتن لاسارتي
مارتن لاسارتي
حسام الحارتي
أكد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، أنه طالب بانضمام بعض اللاعبين المميزين إلى صفوف الفريق من أجل تدعيم القدرات الفنية ولكنه لم يحدث.

وتابع مارتن لاسارتي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة قائلا: "لما واحد بيكسب بيكون كله كويس ولما واحد يخسر يكون مفيش انسجام، الكرة معروفة".

وأوضح: أن العامل المادي هو المتحكم في الحصول على اللاعبين، مشيرا إلى عدم توافر العامل المادي يعطل توافر اللاعبين في بعض المراكز خاصة مركز الهجوم.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، فوزا نظيفا على منافسه النادي الأهلي بهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم باستاد برج العرب، ضمن إطار منافسة بطولة كأس مصر والمؤجلة من يوم "28-2-2019".

أحرز هدف اللقاء ايريك تراوري في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني، ليحسم اللقاء لصالح نادي بيراميدز ، ويقضي على طموحات القلعة الحمراء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيريك تراوري يظهر في تدريبات مصر المقاصة

لاسارتى يحذر لاعبى الاهلى من نجم بيراميدز

سجل يا تاريخ .. فوز بيراميدز أصبح نقطة سوداء في تاريخ النادي الاهلي

محمد محسن: الاهلي محتاج مدير فنى محترم

بالتخصص.. تركي ال الشيخ يهنئ نادي بيراميدز بالفوز على الاهلى

ترشيحاتنا

السيسي : تعيين الفريق أسامة ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس ويحي زكي رئيسا للمنطقة الاقتصادية للقناة

في حضن زوجها.. ريهام عبد الغفور تقدم نصيحة للمتزوجين

القصة الكاملة لـ خناقة صاحب مطعم عروس دمشق مع سيدة مسنة.. والسوريون: دي مشكلة فردية

عارية تحت ملابس شفافة.. محام مصري يطارد جنيفر لوبيز

بسمة وهبة تكشف معاناتها مع مرض السرطان..قصة مؤلمة

بعد إحالة 3 فنانين للجنايات بتهمة الاتجار فى البشر.. تعرف على العقوبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول ظهور لـ سمية الالفي بعد وفاة فاروق الفيشاوي

مين أحلى مايا دياب واللا أحلام.. نجمات تألقن بفساتين السندريلا.. شاهد

نفرتيتى الفن.. إطلالة أنيقة لـ سوسن بدر بـ لوك جديد وشعر غريب