مارتن لاسارتي يحمل الإدارة اسباب التراجع الفني لـ الاهلي

أكد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، أنه طالب بانضمام بعض اللاعبين المميزين إلى صفوف الفريق من أجل تدعيم القدرات الفنية ولكنه لم يحدث.



وتابع مارتن لاسارتي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة قائلا: "لما واحد بيكسب بيكون كله كويس ولما واحد يخسر يكون مفيش انسجام، الكرة معروفة".



وأوضح: أن العامل المادي هو المتحكم في الحصول على اللاعبين، مشيرا إلى عدم توافر العامل المادي يعطل توافر اللاعبين في بعض المراكز خاصة مركز الهجوم.



وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، فوزا نظيفا على منافسه النادي الأهلي بهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم باستاد برج العرب، ضمن إطار منافسة بطولة كأس مصر والمؤجلة من يوم "28-2-2019".



أحرز هدف اللقاء ايريك تراوري في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني، ليحسم اللقاء لصالح نادي بيراميدز ، ويقضي على طموحات القلعة الحمراء.

