ابرزها من الاهلى.. دونجا: بيراميدز رفض كل عروض رحيلي بـ ميركاتو الصيف

تحدث نبيل دونجا لاعب خط وسط نادي بيراميدز عن المفاوضات التي تلقاها من الأهلي والزمالك خلال فترة الانتقالات الحالية.



وقال دونجا في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "مش بحب اتكلم عن المفاوضات، كان فيه مفاوضات من جانب الأهلي مع إدارة نادي بيراميدز ولكن النادي رفض رحيلي وتمسك باستمراري وانا تحت أمر النادي".



واختتم "بخلاف عرض الاهلي كان هناك عرض من الزمالك ومن بلجيكا وإيطاليا ولكن بيراميدز تمسك بوجودي ورفض رحيلي".

