اخبار النادي الاهلي عن يوم 17-8-2019.. اتجاه للاطاحة بـ لاسارتي والبديل مفاجأة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة في النادي الأهلي ، وجاءت كالتالي:هاجم مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أحد الصحفيين خلال انعقاد المؤتمر الصحفي عقب المباراة قائلا :" مباراة بيراميدز بطولة ،والاهلي حقق الدوري ".أكد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، أنه طالب بانضمام بعض اللاعبين المميزين إلى صفوف الفريق من أجل تدعيم القدرات الفنية ولكنه لم يحدث.قال مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي، أن لاعبي الفريق استطاعوا تقديم أداء جيد خلال الشوط الأول من المباراة التي جمعت الأهلي وبيراميدز مساء اليوم بكأس مصر وانتهت بفوز الأخير.نشبت مشادة كلامية بين عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وبعض لاعبي بيراميدز، عقب الخروج من بطولة كأس مصر.يسود اتجاه داخل اروقة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الى الاطاحة بمارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الكرة الأول بعد الأداء الباهت والهذيل أمام بيراميدز والخسارة بهدف نظيف ليخرج الفريق من دور الـ16 ببطولة كأس مصر.أطاح فريق بيراميدز بمنافسه الأهلي من كاس مصر بهدف وحيد فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب برج العرب فى الجولة الـ16 ضمن منافسات كأس مصر.أحرز أيريك تيراروي الهدف الاول لفريقه بيراميدز فى شباك الاهلي ، في الدقائق الاولى من عمر الشوط الثاني، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب برج العرب فى الجولة الـ16 ضمن منافسات كأس مصر.يواجه الأهلي منافسه بيراميدز في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب برج العرب فى الجولة الـ16 ضمن منافسات كأس مصر.