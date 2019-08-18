بـ جيب فوق الركبة.. روجينا بإطلالة جريئة.. صور

نشرت الفنانة الجميلة، روجينا ، صورة جديدة لها عبر حسابها علي موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لتشارك متابعيها وجمهورها بأحدث ظهور لها.



وظهرت الفنانة روجينا، بإطلالة جريئة مرتدية جيب قصيرة فوق الركبة تكشف عن ساقها بالكامل، واستكملت إطلالتها مرتدية بلوزة باللون الجملى، وابتعدت عن وضع المكياج واكتفت بالنظارة السوداء التي ظهرت بها في الصورة.



وعلقت الفنانة روجينا علي الصورة قائلة: "تخيل حلمك وهو يتحقق..كل الاشياء العظيمة فى حياتنا كانت مجرد احلام وتحققت

(يقينى بالله يقين) #خواطر_روچينيه.

