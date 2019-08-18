آخرهم لاسارتي ... 15 مدربا أجنبيا فشلوا مع الأهلي .. تعرف عليهم

اعلن مجلس اداراة النادي الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رحيل المدير الفني للفريق الاورجوياني مارتن لاسارتي عقب توديع الفريق بطوله كأس مصر لموسم 2018-2019 وخسارته على يد فريق بيراميدز بنتيجه 0-1.



ويستعرض صدى البلد أبرز المدربين الاجانب الذين لم يحققوا نجاحات مع الفريق:.



- الانجليزي كورتيس بوث وهو أول مدير فني تولي تدريب النادي الأهلي ولم يستطع تحقيق بطولات مع النادي الأهلي وقتها لتتم إقالته.



-تولى قيادة الأهلي عبر تاريخه 3 مدربين من يوغسلافيا هم: ليوبيشا بروتشيتش، إيفان هورفاتيتش وزوران تاديتش، ولم تحقق المدرسة اليوغسلافية نجاحًا يذكر مع الفريق الأحمر، وكان الباب الخلفي مصير الثلاثي اليوغسلافي.



- الانجليزي جيف باتلر وهو من التجارب الفاشلة لمدربي الأهلي الاجانب والذي فشل في تحقيق بطولات مع القلعة الحمراء ورحل دون ترك أي بصمة، و الانجليزي مايكل ايفرت الذي وصل بالنادي الأهلي إلى المركز الثالث عشر وكان وقتها الأهلي مهددا بالهبوط ليتم إقالته دون تحقيق أي نتائج تذكر وقتها.



-اليوغسلافي هورفانيك وهو من المدربين الذين حققوا فشلا كبيرا مع الأهلي حيث لم يستطع حصد أي لقب خلال قيادته للمارد الأحمر، واختار الرحيل من الباب الخلفي، ليسجل اسمه في القائمة السوداء للمدربين الذين فشلوا مع الأهلي.



-الانجليزي دوني ريفي استمر لفترة قصيرة ما بين شهري يوليو ونوفمبر 1984 قبل أن يضطر للرحيل لظروف مرض زوجته، ولم يترك أي بصمة مع الفريق الأحمر.



-الألماني هانز ديكسي الذي تولى تدريب الأهلي في موسم 2000 -2001 خلفًا لمواطنه راينر تسوبيل، واستمر معه موسم واحد، ولكنه حقق فشلًا ذريعًا رفقة الشياطين الحمر، حيث خسر لقب الدوري الممتاز لصالح الغريم التقليدي الزمالك، وحقق لقب كأس مصر عام 2001 علي حساب غزل المحلة، ورحل بعدها وتولي الساحر البرتغالي مانويل جوزيه تدريب الفريق.



- الهولندي بونفرير تولى قيادة الأهلي عام 2003 ولكنه لم يحقق أي بصمة أو إنجاز مع الفريق الأحمر، ولا يتذكر جمهور الأهلي له سوى خسارة لقب الدوري الممتاز ، وذلك بعد الخسارة أمام انبي بهدف سيد عبد النعيم الشهير والذي كان سببًا في تتويج الزمالك بلقب البطولة بعد فوزه على الإسماعيلي بهدف نظيف.



-البرتغالي أوليفيرا الذي تولى القيادة الفنية للأهلي في موسم 2003-2004، وخسر الفريق تحت قيادته بطولة الدوري المصري، كما ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل مُخيب بعد الخسارة أمام بطل نيجيريا برباعية، كما تلقي هزيمة ثقيلة أمام الاسماعيلي في بطولة دوري أبطال العرب بأربعة أهداف أيضًا ليتم إقالته من تدريب الفريق.



- الاسباني خوان كارلوس جاريدو و أحد المدربين الذين نالوا انتقادات واسعة خلال قيادة الأهلي عام 2014 رغم تتويجه مع الفريق ببطولتين السوبر المحلي والكونفيدرالية الإفريقية، لكن لم تغفر له الجماهير تذبذب نتائج الفريق وأدائه تحت قيادته بالإضافة لخسارة لقب الدوري الممتاز وكأس مصر، والذي كان سببًا رئيسيًا في الإطاحة به.



-البرتغالي خوسيه بيسيرو الذي اختار القفز سريعًا من سفينة النادي الأهلي بعدما وجهت له انتقادات عنيفة بسبب تراجع الأداء والنتائج تحت قيادته، وفضل قبول عرضًا مغريًا لقيادة نادي بورتو البرتغالي، على الاستمرار مع المارد الأحمر، وفسخ تعاقده مع إدارة الأهلي بعد أقل من شهر.



- الهولندي مارتن يول وتولى قيادة الأهلي عام 2016 حيث حصد مع الأهلي لقب بطولة الدوري الممتاز، ولكن لاحقه الفشل في باقي البطولات، حيث خسر الفريق تحت قيادته بطولة كأس مصر أمام الزمالك بنتيجة 3-1، كما ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات، ورحل بعد توتر علاقته مع الجمهور بسبب تراجع النتائج والأداء والخروج الإفريقي.



-الفرنسي باتريس كارتيرون الذى تولى قياده الفريق في عام 2018 واستطاع الذهاب لنهائي بطوله دوري ابطال افريقيا لكنه لم يستطع تحقيق البطوله بعد ثم الخروج من البطوله العربيه ليتم اقالته دون تحقيق اي بطوله مع النادي .



-واخيرا الاورجوياني مارتن لاسارتي الذي تولي تدريب الفريق نهايه 2018 واستطاع الحصول على بطوله الدوري ولكنه خرج من دوري ابطال افريقيا بنتيجه قاسيه 5-0 امام صنداونز الجنوب افريقي ويودع كاس مصر ليتم اقالته سريعا دون تحقيق نجاح .















