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رياضة

مارتن لاسارتي يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الاهلى عقب إقالته

الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:32 م
مارتن لاسارتي
مارتن لاسارتي
أحمد هاني
وجه الاورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للنادي الأهلي، رسالة مؤثرة لجماهير القلعة الحمراء، عقب إقالته من منصبه بعد الخروج من كأس مصر على يد بيراميدز.

وكتب لاسارتي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "أشعر بالأسف لجماهير النادي الأهلي، أنا حزين لخروجي من أعظم ناد فى العالم، انا مشجع للفريق الآن شكرًا لكم".

وفشل لاسارتي في تحقيق الفوز على بيراميدز في ثلاث مواجهات جمعت الفريقين اثنتين في الدوري وواحدة في الكأس .

وأعلنت إدارة الاهلى تعيين محمد يوسف مديرا فنيا مؤقتا لفريق كرة القدم لحين التعاقد مع مدرب جديد.

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