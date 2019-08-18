اخبار النادي الاهلي اليوم 18-8-2019.. لاسارتي يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الأهلى عقب إقالته

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة في النادي الأهلي ، وجاءت كالتالي:
مارتن لاسارتي يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الاهلى عقب إقالته
وجه الاورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للنادي الأهلي، رسالة مؤثرة لجماهير القلعة الحمراء، عقب إقالته من منصبه بعد الخروج من كأس مصر على يد بيراميدز.
آخرهم لاسارتي ... 15 مدربا أجنبيا فشلوا مع الأهلي .. تعرف عليهم
أعلن مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رحيل المدير الفني للفريق الاورجوياني مارتن لاسارتي عقب توديع الفريق بطولة كأس مصر لموسم 2018-2019 وخسارته على يد فريق بيراميدز بنتيجة 0-1.
كلاكيت سادس مرة .. محمد يوسف ابن الاهلى الوفى يعود للقيادة الفنية
أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي تولي محمد يوسف مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت، وذلك بعد إقالة الاورجوياني مارتن لاسارتي من منصبه إثر الهزيمة من نادي بيراميدز بعد خسارته أمس بنتيجة 1-0 في بطولة كأس مصر لعام 2018-2019 .
وإيه لازمة الاجنبي.. حسام غالى يكشف عن مدرب الاهلى الجديد
نشر حسام غالي نجم فريق الأهلي السابق، مدير الكرة بنادي الجونة، تغريدة جديدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
عقوبات مالية ضد ثنائي الأهلي بعد مباراة بيراميدز.. اعرف السبب
يدرس سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي توقيع عقوبات مالية على اللاعبين رمضان صبحي وصالح جمعة ، بعد مباراة الفريق بالأمس أمام بيراميدز في كأس مصر.
مشى على سطر وساب سطر.. لاسارتى الجانى أم المجنى عليه فى الأهلى
أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اقالة الاورجوياني مارتن لاسارتي وتعيين محمد يوسف مديرا فنيا مؤقتا للفريق وذلك بعد التقييم من قبل لجنة التخطيط برئاسة الشيخ طه اسماعيل وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو والاجماع من اعضاء مجلس ادارة النادي.
الاهلى يتمسك بتطبيق الـ var فى المباريات
ناقشت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي الأخطاء التحكيمية التي عانى منها فريق الأهلي على مدار الموسم وكان آخرها أخطاء طاقم التحكيم في مباراة الأمس في بطولة كأس مصر أمام بيراميدز .
مش عيب لما الصغير يعلم الكبير.. تعليق مثير من رئيس وادى دجلة على إقالة لاسارتى
كشف رئيس مجلس إدارة نادي وادي دجلة ماجد سامى عن رأيه في قرار مجلس إدارة الأهلي إقالة مارتن لاسارتى من قيادة الفريق خاصة عقب الهزيمة أمس أمام بيراميدز بهدف نظيف في مباراة دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.
ننشر اللحظات الأخيرة من كواليس رحيل مارتن لاسارتي عن الأهلي
قررت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي توجيه الشكر للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ومعاونيه الأجانب على الفترة التي تولى فيها القيادة الفنية، وقررت اللجنة تكليف محمد يوسف بقيادة الفريق لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة المقبلة.
توابع هزيمة بيراميدز.. جماهير الاهلى: لاسارتي ازارو عالة على الفريق .. فيديو
سادت حالة من الغضب بين جماهير النادى الاهلى بعد خسارته من نادي بيراميدز للمره الثالثه على التوالي والتي تسببت في خروجه من بطولة كأس مصر.
رسميا.. الاهلى يعلن رحيل مارتن لاسارتى واسم البديل المؤقت
قررت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي توجيه الشكر للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ومعاونيه الأجانب على الفترة التي تولى فيها القيادة الفنية، قررت اللجنة تكليف محمد يوسف بقيادة الفريق لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة القادمة.
رسميا .. الغندور حارس مرمى الأهلي ينضم لـ الإنتاج الحربي
نجح مسئولو مجلس إدارة نادي الانتاج الحربي في إتمام التعاقد مع محمد عصام الغندور حارس مرمى النادي الأهلي الشاب استعدادًا للموسم الجديد من الدوري الممتاز.
أول قرار من الأهلى تجاه اللاعبين بعد هزيمة بيراميدز فى كأس مصر
كشفت مصادر خاصة بالنادي الأهلي، أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي طلب من مدير الكرة سيد عبدالحفيظ بفرض حظر إعلامي علي لاعبي الفريق.
مارتن لاسارتي يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الاهلى عقب إقالته
وجه الاورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للنادي الأهلي، رسالة مؤثرة لجماهير القلعة الحمراء، عقب إقالته من منصبه بعد الخروج من كأس مصر على يد بيراميدز.
آخرهم لاسارتي ... 15 مدربا أجنبيا فشلوا مع الأهلي .. تعرف عليهم
أعلن مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رحيل المدير الفني للفريق الاورجوياني مارتن لاسارتي عقب توديع الفريق بطولة كأس مصر لموسم 2018-2019 وخسارته على يد فريق بيراميدز بنتيجة 0-1.
كلاكيت سادس مرة .. محمد يوسف ابن الاهلى الوفى يعود للقيادة الفنية
أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي تولي محمد يوسف مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت، وذلك بعد إقالة الاورجوياني مارتن لاسارتي من منصبه إثر الهزيمة من نادي بيراميدز بعد خسارته أمس بنتيجة 1-0 في بطولة كأس مصر لعام 2018-2019 .
وإيه لازمة الاجنبي.. حسام غالى يكشف عن مدرب الاهلى الجديد
نشر حسام غالي نجم فريق الأهلي السابق، مدير الكرة بنادي الجونة، تغريدة جديدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
عقوبات مالية ضد ثنائي الأهلي بعد مباراة بيراميدز.. اعرف السبب
يدرس سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي توقيع عقوبات مالية على اللاعبين رمضان صبحي وصالح جمعة ، بعد مباراة الفريق بالأمس أمام بيراميدز في كأس مصر.
مشى على سطر وساب سطر.. لاسارتى الجانى أم المجنى عليه فى الأهلى
أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اقالة الاورجوياني مارتن لاسارتي وتعيين محمد يوسف مديرا فنيا مؤقتا للفريق وذلك بعد التقييم من قبل لجنة التخطيط برئاسة الشيخ طه اسماعيل وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو والاجماع من اعضاء مجلس ادارة النادي.
الاهلى يتمسك بتطبيق الـ var فى المباريات
ناقشت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي الأخطاء التحكيمية التي عانى منها فريق الأهلي على مدار الموسم وكان آخرها أخطاء طاقم التحكيم في مباراة الأمس في بطولة كأس مصر أمام بيراميدز .
مش عيب لما الصغير يعلم الكبير.. تعليق مثير من رئيس وادى دجلة على إقالة لاسارتى
كشف رئيس مجلس إدارة نادي وادي دجلة ماجد سامى عن رأيه في قرار مجلس إدارة الأهلي إقالة مارتن لاسارتى من قيادة الفريق خاصة عقب الهزيمة أمس أمام بيراميدز بهدف نظيف في مباراة دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.
ننشر اللحظات الأخيرة من كواليس رحيل مارتن لاسارتي عن الأهلي
قررت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي توجيه الشكر للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ومعاونيه الأجانب على الفترة التي تولى فيها القيادة الفنية، وقررت اللجنة تكليف محمد يوسف بقيادة الفريق لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة المقبلة.
توابع هزيمة بيراميدز.. جماهير الاهلى: لاسارتي ازارو عالة على الفريق .. فيديو
سادت حالة من الغضب بين جماهير النادى الاهلى بعد خسارته من نادي بيراميدز للمره الثالثه على التوالي والتي تسببت في خروجه من بطولة كأس مصر.
رسميا.. الاهلى يعلن رحيل مارتن لاسارتى واسم البديل المؤقت
قررت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي توجيه الشكر للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ومعاونيه الأجانب على الفترة التي تولى فيها القيادة الفنية، قررت اللجنة تكليف محمد يوسف بقيادة الفريق لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة القادمة.
رسميا .. الغندور حارس مرمى الأهلي ينضم لـ الإنتاج الحربي
نجح مسئولو مجلس إدارة نادي الانتاج الحربي في إتمام التعاقد مع محمد عصام الغندور حارس مرمى النادي الأهلي الشاب استعدادًا للموسم الجديد من الدوري الممتاز.
أول قرار من الأهلى تجاه اللاعبين بعد هزيمة بيراميدز فى كأس مصر
كشفت مصادر خاصة بالنادي الأهلي، أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي طلب من مدير الكرة سيد عبدالحفيظ بفرض حظر إعلامي علي لاعبي الفريق.