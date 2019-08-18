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ترامب: لن نتعامل مع شركة هواوي بعد الآن

الأحد 18/أغسطس/2019 - 10:52 م
ترامب
ترامب
أحمد قاسم
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة لن تتعامل مع شركة هواوي الصينية بعد الآن، وذلك بعدما تحدثت تقارير عن أن واشنطن ستمدد مهلة عملاقة التكنولوجيا الصينية بالشراء من شركات توريد أمريكية حتى تستطيع خدمة عملائها الحاليين.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية سمحت في بادئ الأمر لهواوي بشراء بعض السلع أمريكية الصنع في مايو بعد وقت قصير من إدراج الشركة على قائمتها السوداء.

ويأتي التمديد ليجدد اتفاقًا من المقرر أن ينتهي في 19 أغسطس الجاري لتظل هواوي قادرة على الاحتفاظ بشبكات الاتصالات الحالية، وتوفير تحديثات لبرامج هواتف هواوي المحمولة.

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