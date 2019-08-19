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جسر جوي لمساعدة المتضررين من السيول في النيل الأبيض بالسودان

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 02:06 ص
جسر جوي لمساعدة للمتضررين
جسر جوي لمساعدة للمتضررين من السيول في النيل الأبيض بالسودان
أ ش أ
قال اللواء الركن حيدر علي الطريفي والي ولاية النيل الأبيض المكلف إن جسرا جويا يقوم بإيصال المواد الإستهلاكية ومستلزمات الإيواء لعدة مناطق في الولاية، تأثرت بالسيول والفيضانات.

وأوضح أن عمليات الجسر الجوي تقوم بإيصال المستلزمات الضرورية للمواطنين في المناطق المتضررة، مشيدا بجهود ديوان الزكاة في النيل الأبيض ومفوضية العون الإنساني لمشاركتهما الفاعلة في دعم الأسطول الجوي بالمواد الغذائية ومواد الايواء والأدوية.

وأضاف أن لجنة الطوارئ بالولاية تعمل على حصر الأضرار والخسائر وتقديم المساعدات الإنسانية والصحية اللازمة، إلى جانب رفع التقارير الدورية للجنة العليا للطوارئ.

وكانت وزارة الصحة السودانية أعلنت أن 46 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 97 آخرون، وانهار 9500 منزل بشكل كامل، في الفترة من 14 يونيو الماضي إلى 16 أغسطس الجاري، جراء السيول التي ضربت عدة ولايات في السودان.

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