تركيا تقيل رؤساء بلديات ينتمون لحزب مؤيد للأكراد

قالت وزارة الداخلية التركية إنها أقالت رؤساء بلديات ينتمون لحزب مؤيد للأكراد في مدن ديار بكر وفان وماردين بجنوب شرق البلاد اليوم الاثنين بسبب تحقيقات تتعلق بالإرهاب وعينت مسؤولين في مواقعهم.



وأضافت الوزارة في بيان أن رؤساء البلديات الثلاثة يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم مختلفة، بما في ذلك الانضمام لمنظمة إرهابية ونشر دعاية لجماعة إرهابية.



يأتي ذلك ضمن الحرب التي تشنها السلطات التركية ضد كلا من هو كردي في البلاد، وارتكابها كافة الجرائم بحقهم.