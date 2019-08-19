انتهاء ثاني جلسات محاكمة البشير في قضية الثراء الحرام

انتهت ثاني جلسات محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في تهم تتعلق بالفساد المالي، على أن يتم استئنافها يوم السبت المقبل.



وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية إن قاضي المحكمة المنعقدة بمعهد العلوم القضائية والقانونية في ضاحية أركويت، شرق الخرطوم، قرر استئناف الجلسة يوم السبت المقبل.



وأضافت الوكالة أن المحكمة تنظر الدعوى الجنائية المقدمة ضد عمر البشير المعروفة بقضية "الثراء الحرام" التي تشمل اتهامات بالفساد وحيازة نقد أجنبي وتلقي هدايا بصورة غير مشروعة.



ووصل عمر البشير إلى مقر محاكمته وسط إجراءات أمنية مشددة، وترجل من سيارة مُعتمة كانت تُقله، مُحاطا بحشد أمني، إلى داخل المعهد، لتنطلق إجراءات محاكمته.



وكانت أولى جلسات محاكمة عمر البشير يوم 31 يوليو الماضي تأجلت إلى السبت الماضي، لعدم حضوره من محبسه، ثم أُرجأت مجددا إلى اليوم، بسبب الانشغال بتوقيع اتفاق نقل السلطة بين "المجلس العسكري" وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، أمس الأول.