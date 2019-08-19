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27 رحلة من الأراضي المقدسة غدا.. أكبر تشغيل لرحلات مصر للطيران

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 01:02 م
رحلات مصر للطيران
رحلات مصر للطيران
نورهان خفاجي
تشهد الشركة الوطنية مصر للطيران، غدا الثلاثاء، أكبر تشغيل لرحلاتها من الأراضي المقدسة في يوم واحد، بتسيير 27 رحلة جوية لنقل الحجاج المصريين العائدين من مطاري جدة والمدينة إلى أرض الوطن بعد أداء مناسك الحج لهذا العام.

وتسير الشركة غدًا، ٢٧ رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة، لنقل٦٣٠٠حاجًا بواقع ١١ رحلة من جدة لنقل ٢٤٠٠ حاجًا من بينهم رحلة خاصة لنقل حجاج دولة مالى، و١٦ رحلة من المدينة المنورة لنقل٣٩٠٠ حاجا، من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة فلسطين، وحجاج قرعة الجيزة والمنوفية والسويس، وتضامن الدقهلية والقليوبية الشرقية والقاهرة ودمياط والوادى الجديد، وجمعية المحاربين القدماء، وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل .

وتوفر مصر للطيران بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني ووزارتى الداخلية والصحة، ضابط جوازات وطبيب من الحجر الصحي على متن كل طائرة من رحلاتها لمساعدة الحجاج وإنهاء إجراءاتهم على متن الطائرات لتقليل فترة الانتظار عند الوصول بالمطارات المصرية، تسهيلا لإجراءات العودة.

ومن المتوقع أن تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، نحو 200 رحلة جوية لنقل الحجاج العائدين من مطار المدينة المنورة، و224 رحلة جوية من مطار جدة، بإجمالي 424 رحلة جوية لعودة أكثر من 70 ألف حاج هذا العام.

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