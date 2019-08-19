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اقتصاد

بفارق 7 أصوات عن الوكيل.. فوز إبراهيم العربى برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 01:09 م
إبراهيم العربي
إبراهيم العربي
ولاء عبد الكريم
أسفرت نتائج الانتخابات الأولية لاتحاد الغرف التجارية عن فوز إبراهيم العربى على منافسة أحمد الوكيل بعد حصوله على 21 صوتا مقابل 14 للأخير، وتعتبر تلك نتيجة أولية لعدد الأصوات لكلا المرشحين لرئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية..

وعقد اليوم مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية جلسته الإجرائية لإنتخاب هيئة مكتب الاتحاد خلال دورة ٢٠١٩/٢٠٢٣ وتولي رئاسة الجلسة السيد إسماعيل وشاحي رئيس غرفة قنا أكبر الأعضاء سنا وذلك بحضور 35 عضوا هم عدد أعضاء مجلس الإدارة.

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