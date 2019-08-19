شاهد.. أول ظهور لـ فهد الفراولة أندر حيوان مفترس في العالم

صور زوجان محبان للحياة البرية لقطات مذهلة لأندر فهد في العالم وهو يلتهم جثة زرافة ضخمة، في صور لم تُلتقط من قبل.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تم تصوير فهد الفروالة كما يطلق عليه بواسطة كاميرا مثبتة أعلى شجرة محمية ثابا ثولو البرية في جنوب أفريقيا.



وتعبر تلك الصور التي التقطها كلا من آلان واتسون، 45 عامًا، وزوجته لينزي "41 عامًا"، هي الاولى من نوعها للفهد ذي اللون الوردي حين كان يلتهم فريسته بالغابة.



وكان الزوجان شاهدا الفهد النادر وهو يتسلل في الغابة عدة مرات ولكنهم لم يستطيعوا تصويره عبر كاميراتهم الخاصة.



وفي يوليو الماضي عثر الصور الآن على زرافة ميتة لقت مصرعها في عاصفة رعدية، حين لم يتمكن من فعل أي شيء لإنقاذها، لتصبح هذه الجثة مصدر جذب للحيوانات المفترسة، وتستقطب الفهد النادر ويتمكن المصور من تصويره بعد صعوبة باللغة.