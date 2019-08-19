الأوقاف: لا مانع من نقل المسجد أو الضريح لـ المصلحة العامة

أعلنت وزارة الأوقاف أنه لا مانع من نقل مكان المسجد أو الضريح للمصلحة العامة، حال اعتراضه طريقا تقتضي الحاجة الملحة تطويره، ويتم نقل المسجد إلى مكان آخر.



وأضافت الوزارة في بيان لها أن ما تقوم به الأوقاف من عمليات إحلال وتجديد وصيانة وفرش لبيوت الله عمل غير مسبوق في تاريخ الوزارة، في إطار اهتمام الوزارة بخدمة بيوت الله مبنى ومعنى.



كانت وزارة الأوقاف استقبلت عواطف خليفة اليتامي مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة لمناقشة المشروعات المشتركة بين وزارة الأوقاف والمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة.



وفي نهاية اللقاء تم إهداء مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية نسخة حديثة من بعض إصدارات وزارة الأوقاف الدعوية، متمنيا لها التوفيق في مهمتها بتوليها مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة.