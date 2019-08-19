بـ خطاب رسمي .. الأهلي يعلن رفضه الأخطاء التحكيمية

أرسلت إدارة النادي الأهلي خطابًا ظهر اليوم لاتحاد كرة القدم تؤكد فيه على رفضها القاطع للأخطاء التحكيمية “الفجة” التي كبدت فريق الأهلي الكثير في بطولة الدوري والكأس هذا الموسم. وأن النادي سبق وأن حذر في كتابات عديدة لاتحاد الكرة من خطورة استمرار هذه الأخطاء التي تجاوز نطاق التقديرية. وعرض في السابق الحل القاطع لإيقاف هذه الأخطاء بتطبيق تقنية الـ VAR .



وتعهد اتحاد الكرة بتنفيذ هذا الحل مطلع يناير الماضي للحفاظ على الشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كل الأندية. وأكد الأهلي في خطابه على أنه تحمل فوق الطاقة ونفذ صبره من جراء الضرر البالغ والواقع على فريق الكرة بسبب أخطاء التحكيم المؤثرة وسط عدم تفاعل من جانب اتحاد الكرة لوضع حد فاصل لهذا الأمر.



وجاء في الخطاب أن النادي يتطلع لإعلان اتحاد الكرة عن خطوات حاسمة وفعلية من تدابير فنية وإدارية حرصًا على نجاح المسابقات الكروية في الموسم الجديد خاصة وأن الاتحاد لم يتقبل ما عرضه الأهلي في السابق والذي سبقتنا إليه كل الدول المتقدمة في لعبة كرة القدم بتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد.



ويدرس الأهلي حاليًا مالم يكن يتمناه وهو طلب استبعاد أمثال هؤلاء الحكام عن إدارة مبارياته في الفترة القادمة.

