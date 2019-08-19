علي جمعة يكشف عن شرط لإعطاء الابن من مال الزكاة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إنه يجوز للزوجة إعطاء الزوج والابن من مال الزكاة إذا كانا يستحقان ذلك، أما إذا كانا ميسوري الحال فلا يجوز.



وأضاف جمعة، ردا على سؤال سيدة تسأل: "هل يجوز إعطاء ابني من زكاة مالي لاستكمال تعليمه الجامعي؟"، قائلا: "نعم يجوز ولكن يجب أن تنطبق عليه شروط مستحق الزكاة، والتعليم من أولويات إخراج الزكاة للمحتاج فلا بأس".



ومن جانبها قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز للإنسان أن يُعطي زوجة أبيه وإخوته غير الأشقاء من مال زكاته في حالتين.



وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز مساعدة أخي غير الشقيق وزوجة أبي من مال الزكاة؟»، أنه يجوز للشخص أن يعطي الزكاة لأخيه ولزوجة أبيه إذا كانوا محتاجين، وكانوا ضمن الأصناف المستحقة للزكاة، بل هم أولى من غيرهم؛ لأن (الصدقة على القريب صدقة وصلة)، ولأنهم ممن لا تجب نفقتهم عليك.