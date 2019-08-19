رد نبيل الحلفاوي على سؤال أحد متابعيه: هل عرضت عليك مناصب سياسية؟

رد الفنان نبيل الحلفاوي علي سؤال احد متابعيه عبر تويتر يسأله عن مناصب سياسية عرضت عليه.
ليغرد نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا: "مش سياسي بالمعنى المباشر.. ولكن مناصب قيادية أو تطوعية لها علاقة بمجالي.. وكانت مجرد ترشيحات أو جس نبض".
واضاف :"وكنت أسارع بالاعتذار قبل حتى وصولها للإعلام تجنبا للحرج تكرر هذا منذ بداية الثمانينات وعبر ثلاثة عقود تقريبا".
جاء ذلك رد علي تغريدة احد متابعيه يسأله قائلا: "عرضوا عليك المنصب السياسي في اي مرحله يا قبطان؟" .
ولقيت التغريدة ردود واسعة من متابعيه عبر تويتر.
ويحرص الفنان نبيل الحلفاوي دائما علي الرد علي متابعيه وابداء رأيه في كافة القضايا السياسية والاجتماعية والرياضية المعروضة على الساحة.
ليغرد نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا: "مش سياسي بالمعنى المباشر.. ولكن مناصب قيادية أو تطوعية لها علاقة بمجالي.. وكانت مجرد ترشيحات أو جس نبض".
واضاف :"وكنت أسارع بالاعتذار قبل حتى وصولها للإعلام تجنبا للحرج تكرر هذا منذ بداية الثمانينات وعبر ثلاثة عقود تقريبا".
جاء ذلك رد علي تغريدة احد متابعيه يسأله قائلا: "عرضوا عليك المنصب السياسي في اي مرحله يا قبطان؟" .
ولقيت التغريدة ردود واسعة من متابعيه عبر تويتر.
ويحرص الفنان نبيل الحلفاوي دائما علي الرد علي متابعيه وابداء رأيه في كافة القضايا السياسية والاجتماعية والرياضية المعروضة على الساحة.