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فن

رد نبيل الحلفاوي على سؤال أحد متابعيه: هل عرضت عليك مناصب سياسية؟

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:13 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
مصطفى كرم
رد الفنان نبيل الحلفاوي علي سؤال احد متابعيه عبر تويتر يسأله عن مناصب سياسية عرضت عليه.


ليغرد نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا: "‏مش سياسي بالمعنى المباشر.. ولكن مناصب قيادية أو تطوعية لها علاقة بمجالي.. وكانت مجرد ترشيحات أو جس نبض".

واضاف :"وكنت أسارع بالاعتذار قبل حتى وصولها للإعلام تجنبا للحرج تكرر هذا منذ بداية الثمانينات وعبر ثلاثة عقود تقريبا".

جاء ذلك رد علي تغريدة احد متابعيه يسأله قائلا: "‏‎عرضوا عليك المنصب السياسي في اي مرحله يا قبطان؟" .


ولقيت التغريدة ردود واسعة من متابعيه عبر تويتر.


ويحرص الفنان نبيل الحلفاوي دائما علي الرد علي متابعيه وابداء رأيه في كافة القضايا السياسية والاجتماعية والرياضية المعروضة على الساحة.

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