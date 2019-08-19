رد نبيل الحلفاوي على سؤال أحد متابعيه: هل عرضت عليك مناصب سياسية؟

رد الفنان نبيل الحلفاوي علي سؤال احد متابعيه عبر تويتر يسأله عن مناصب سياسية عرضت عليه.





ليغرد نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا: "‏مش سياسي بالمعنى المباشر.. ولكن مناصب قيادية أو تطوعية لها علاقة بمجالي.. وكانت مجرد ترشيحات أو جس نبض".



واضاف :"وكنت أسارع بالاعتذار قبل حتى وصولها للإعلام تجنبا للحرج تكرر هذا منذ بداية الثمانينات وعبر ثلاثة عقود تقريبا".



جاء ذلك رد علي تغريدة احد متابعيه يسأله قائلا: "‏‎عرضوا عليك المنصب السياسي في اي مرحله يا قبطان؟" .





ولقيت التغريدة ردود واسعة من متابعيه عبر تويتر.





ويحرص الفنان نبيل الحلفاوي دائما علي الرد علي متابعيه وابداء رأيه في كافة القضايا السياسية والاجتماعية والرياضية المعروضة على الساحة.