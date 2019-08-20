محمد الخشت: التحول لجامعات الجيل الثالث سر تقدمنا في التصنيفات الدولية

أوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن قفز الجامعة 100 مركز في التصنيف الصيني شنغهاي نتيجة لتطبيق سياسات التحول إلى جامعات الجيل الثالث، للتواجد ضمن الفئة 301: 400 بين أفضل ألف جامعة في العالم.





وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج المصري أفندي المذاع على قناة القاهرة والناس، نفذنا عددًا من السياسات التى جعلت الجامعة تقفز لمراتب متقدمة فى التصنيفات العالمية، ومنها الارتقاء بالسمعة الأكاديمية للجامعة دوليًا، وبالتالي سمعة الجامعة ومكانتها الدولية.



