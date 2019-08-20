التضامن: عودة 902 حاج جمعيات أهلية من 4 محافظات غدا

تستمر رحلات عودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن بانتظام ووسط تيسيرات لسرعة إنهاء الإجراءات حيث صرح أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى بأنه من المقرر ان يشهد غدا الاربعاء ٢١ من أغسطس الجارى عودة ٩٠٢ حاج من ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية من محافظات الإسكندرية والجيزة والشرقية والقليوبية على أن يتم التفويج من مطار جدة الى مطار القاهرة مشيرا إلى تواصل عمليات التفويج حتى ٣٠ أغسطس الجارى لتفويج ١٢ ألف حاج هم بعثة ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية لهذا العام.





وأضاف عبد الموجود كما ستتواصل غد الأربعاء التفويجات الداخلية من مكة المكرمة الى المدينة المنورة حيث سيتم تفويج ٥٧٣ حاجا من مكة الى المدينة لزيارة مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء وجبل احد وغيرها من المزارات الشريفة.





وأشار رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك متابعة مستمرة وزيارة للحالات المحجوزة بالمستشفيات لتلقى الرعاية الطبية والتأكد من تلقيها كافة الخدمات وان حالات الغسيل الكلوى تغسل بانتظام.



