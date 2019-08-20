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خلخال وفستان قصير.. ميرهان حسين بإطلالة مثيرة فى أحدث ظهور لها

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 03:43 م
ميريهان حسين
ميريهان حسين
هاجر هانئ
حرصت الفنانة ميريهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الأجتماعى الإنستجرام، صورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

وتألقت ميريهان فى الصور بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت فستان أبيض قصير يصل إلى أعلى الركب و ذا أكمام مكشوفة، أتسم التصميم بأنه جمع بين الأناقة و البساطة.

ظهرت ميريهان فى الصور حافية القدمين، و تزيينت بخلخال، فيما أعتمدت على بعض الإكسسورات العصرية المتناسقة مع إطلالتها، وبدت بشعرها الأسود الكيرلى، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها.

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Photo credit @antikkahossam

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