

⁃ ولكن انصياع حكومات الدول وخاصة النامية منها وغير المستعدة لهذا الاتجاه اظهر وبوضوح ما اطلق عليه رأسمالية المحاسيب وهو مصطلح يشير الي هو مصطلح يصف الاقتصاد الذي يعتمد فيه النجاح في الأعمال التجارية على العلاقات القوية بين القائمين على العمل التجاري والمسئولين الحكوميين. ويمكن أن يتسم بالمحاباة فيما يتعلق بتوزيع التصاريح القانونية أو المنح الحكومية أو التخفيضات الضريبية الخاصة أو غيرها من أشكال تدخل الدولة في توجيه الشئون الاقتصادية.



⁃ ويعتقد أن رأسمالية المحاسيب تظهر عندما تمتد المحسوبية السياسية إلى عالم الأعمال التجارية، حين تؤثر الصداقات التي ترمي إلى خدمة المصالح الذاتية والعلاقات بين الأسر بين رجال الأعمال والحكومة على الاقتصاد والمجتمع لدرجة أنها تفسد المثاليات الاقتصادية والسياسية التي ترمي إلى خدمة عامة.



⁃ وقد كان لمصطلح "رأسمالية المحاسيب" تأثير كبير بين العامة كتفسير للأزمة المالية الآسيوية.



⁃ وقد عانت مصر علي مدار عدة عقود من انصياعها التام لفكرة الحرية المطلقة في التجارة ومن ثم انتج ماعرف برأسمالية المحاسيب - فكان الانفتاح غير المخطط وغير المدروس هو السبب الرئيس في انتاج أنماط واشكال من الظواهر الاجتماعية غير السوية ثم أعقبها تخلص تام من إمكانيات وقدرات الدولة للتحكم في الاسواق مما تسبب في ترك المواطن فريسة سهلة الصيد لمن يريد.



⁃ ثم ما لبثت ان تنبهت الدولة الى الخطورة الشديدة لاستمرار الامر علي ما كان عليه بفضل قيادة سياسية واعية وطنية رشيدة أخذت علي عاتقها اعادة الأمور الي نصابها الصحيح - فلا مفر من الاستمرار في السياسات الاقتصادية الرأسمالية ولكن مع الحرص اعادة بناء قدرات الدولة علي تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن بشكل لائق وكريم لخلق حالة من التوازن الصحي بالأسواق فكانت المشروعات العملاقة والضخمة والتي تبلغ أهميتها ما بلغ بناء السد العالي من أهمية - فتوفير اساسيات الحياة للمواطن المصري أضحى ضرورة قصوى في إطار سعيها لإعادة بناء الانسان بشكل عام لينعم بحياة كريمة .



⁃ فحقا من يملك قوت يومه يملك قراره.. فتحية واجبة لمن خطط ودبر ولمن قرر ان تستعيد الدولة بريقها .

⁃ تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر

⁃ "دعه يعمل دعه يمر" تعني حرفيا عدم التدخل الحكومي في التجارة وفقا للمصطلح الفرنسي Laissez-faire وهو مبدأ اقتصادي تدعمة الليبرالية الاقتصادية وترسخ له منظمة التجارة العالمية وتدعمه اتفاقيات دولية لعل ابرزها اتفاقية الجات .