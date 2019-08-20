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الأورمان تنفذ 8429 مشروعا تنمويا في المنيا.. صور

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 04:41 م
الأورمان تنفذ 8429
الأورمان تنفذ 8429 مشروعا تنمويا
أيمن رياض
أعلنت جمعية الأورمان بالمنيا عن تنفيذ 8429 مشروعا تنمويا لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة منها في مجال المشروعات التنموية سلمت الجمعية 1927 قرضًا حسنًا للشباب غير القادرين من مراكز المحافظة وذلك دعمًا للشباب ومراعاة للبعد الاجتماعي لهم وذلك كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب، كما تم تسليم 6188 رأس ماشية، و 314 كشك للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

أشاد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان بالتعاون الوثيق للجمعية مع المحافظة، حيث تقوم بتذليل كافة العقبات، مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع.

وذلك بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة في أرجاء المحافظة.

وأضاف أن الجمعية تقدم مساهمات للفقراء بالمحافظة، من خلال عدد من المشروعات، تستهدف إيجاد مصدر دخل ثابت لهذه الأسر، وتمكينها من الاعتماد على نفسها ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع ومضيفًا ، أن ما تقوم به جمعية الأورمان هو نوع من أنواع التكافل والتعاون بين كافة فئات المجتمع خاصة غير القادرين.
الأورمان تنفذ 8429 مشروعا تنمويا في المنيا.. صور
الأورمان تنفذ 8429 مشروعا تنمويا في المنيا.. صور
الأورمان تنفذ 8429 مشروعا تنمويا في المنيا.. صور

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