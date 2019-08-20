الملك سلمان يمنح السعوديات حقوقا تاريخية جديدة

ذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، أن المملكة بدأت تطبيق تعديلات أعلنتها سابقا بشأن السماح للنساء البالغات بالسفر دون إذن ومنحهن مزيدا من السيطرة على شئون الأسرة.



ونقلت الوكالة عن مصدر مسئول بوزارة الداخلية قوله "باشرت إدارات الجوازات والأحوال المدنية وفروعها في مناطق المملكة كافة العمل بالتعديلات التي نص عليها الأمر السامي الكريم".



وصرح المصدر بأنه تنفيذًا للأمر السامي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (684) وتاريخ 1440/11/27هـ بتعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية، فقد باشرت إدارات الجوازات والأحوال المدنية وفروعها في مناطق المملكة كافة العمل بالتعديلات التي نص عليها الأمر السامي الكريم.



وأوضح المصدر أنه يمكن لمن لديه أي استفسارات حيال الموضوع أن يتواصل مع الجهات المختصة بالمديرية العامة للجوازات ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عبر حسابيْهما المخصصيْن لذلك على منصة "تويتر"، من خلال الرابطيْن التالييْن: (https://twitter.com/AljawazatKSA) للجوازات و(https://twitter.com/AhwalCare) للأحوال المدنية، وهاتف الجوازات رقم (992) أو هاتف الأحوال المدنية رقم (920022133).



وأكدت التعديلات أنه يشترط موافقة ولي الأمر لسفر المواطنين من هم دون سن (21)، ويستثنى من ذلك المتزوجون، والمبتعثون للدراسة في الخارج شريطة إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم، الموظفون المشاركون في مهمات رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم.، كما يحق للحاضن أو الحاضنة إصدار الجواز والسفر بالمحضون أو التصريح له.



يذكر أن مجلس الوزراء عدل على نظام وثائق السفر وأتاح للمرأة العديد من الحقوق، إذ منحتها حق استخراج جواز سفر مباشرة من دون موافقة ولي أمرها، وساوت بين الذكر والأنثى في حقوق تصريح السفر دون سن 21 سنة، كما أعطت المرأة حق طلب الحصول على سجل الأسرة، والتبليغ عن حالات الولادة والوفاة.