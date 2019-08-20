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فن

صلاح عبد لله: بفكر أعلن إعتزالي

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 09:23 م
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
نورا نبيل
فاجأ الفنان صلاح عبد لله متابعيه بنشر تغريدة ساخرة قال من خلالها :" ‏بفكر أعلن اعتزالى التمثيل وانتو تهشتجوني وتتحايلوا عليا: أوعى ياصاصا أوعى تعمل كدا وعشان خاطركم أرجع أمثل تاني بس خايف أعمل كدا ماحدش يقول أوعى ".

البعض فسر تغريدة صلاح عبد لله باسقاط على الفنانة اليسا التي أعلنت اعتزالها ثم غرد عشرات النجوم يطالبوها بالتراجع عن هذا القرار.

يستأنف الفنان صلاح عبد الله تصوير مسلسله الجديد"روحين فى زكيبة" خلال الأيام القادمة .

تدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدي اجتماعي، حيث يناقش عددا من القضايا الاجتماعية بأسلوب كوميدي من خلال المواقف بين أبطال العمل، وكان المسلسل توقف نهاية عام 2017 حيث كان مقرر أن يتم تصويره وعرضه فى شهر رمضان 2018، ولكن تم تأجيل المسلسل حتى انطلق تصويره الأسبوع الماضى فى الديكورات المخصصة للعمل.
صلاح عبد لله: بفكر أعلن إعتزالي

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