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فن

نبيل الحلفاوي: مش شرط إني أعرف كل من له صلة بـ كرة القدم

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 01:23 ص
نبيل الحلفاوى
نبيل الحلفاوى
أحمد إبراهيم
نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر حسابه على "تويتر" يهاجم فيه من ينتقده بشأن حديث فى كرة القدم وآرائه المختلفة. 

وقال نبيل الحلفاوى: "على فكرة بقى.. مش المفروض إني أعرف كل من له صلة بكرة القدم أو كل أعضاء مجالس إدارات الأندية.. ولو جبت أي محرر رياضي مش هتلاقيه عارف كل الناس.. بلاش الكورة.. حتى في مجال عملي.. فيه منتجين ومخرجين معرفهمش. وشركات إنتاج معرفش مين أصحابها. حتى بعض الممثلين بشوفهم ومعرفش أساميهم. 

وأضاف نبيل الحلفاوى قائلا : نهدى بقى شوية ويا ريت كل الأطراف تتعاون مع اللجنة أملاً في قدر أكبر من التنظيم والانضباط. وبالنسبة لزمالكاوية رئيسها أو بعض أعضائها فكما فهمت من تعليقاتكم أنهم شخصيات لها وزنها وقيمتها. ولا أظن أنهم في موقعهم الحالي سيجازفون بأسمائهم. بل على العكس سيحرصون على تأكيد حيادهم. 

وأشار نبيل الحلفاوى قائلاً: "بالإضافة لقصر المدة وكثرة المطلوب من اختيار جهاز فني وطني إلى تعديل اللائحة إلى تشكيل اللجان إلى غيرها من المشكلات المتراكمة والتي لا يستقيم معها الدخول في منازعات مع الأندية أو شكاوى أو قضايا.
ومن ثم فلا داعي للقلق من انتماءات لن يكون لها محل في هذه المهمة الصعبة.. ربنا يوفقهم".

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