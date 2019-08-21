مايك بومبيو يحذر من اضطراب جديد بعد انتهاء حظر الأسلحة على إيران

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، المجتمع الدولي، إلى العمل على منع إيران من "خلق اضطراب جديد" بعد انتهاء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على طهران، وكذا حظر السفر على قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في أكتوبر 2020.





وحث مايك بومبيو، خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، بشأن تحديات السلام والأمن في الشرق الأوسط، على مزيد من التعاون في المنطقة بهدف التوصل إلى "فكر جديد لحل المشكلات القديمة"، مشيرا إلى مشكلات منها الصراعات في ليبيا وسوريا.





وأشار مايك بومبيو تحديدا إلى إيران. وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن منذ انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي معها وإعادة فرض عقوبات عليها.





وقال مايك بومبيو "منذ إعلان الولايات المتحدة عزمها تخفيض مشتريات النفط الإيراني إلى الصفر في أبريل، بدأ رجال الدين... حملة ابتزاز دبلوماسي".



