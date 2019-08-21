ترامب يلغي زيارة إلى الدنمارك بعد رفض كوبنهاجن بيع جزيرة جرينلاند

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء زيارة للدنمارك كانت مقررة أوائل سبتمبر بعد أن رفضت رئيسة وزراء الدنمرك فكرته لشراء جزيرة جرينلاند.





وقال دونالد ترامب في منشور على "تويتر": "hلدنمارك دولة مميزة للغاية وشعبها رائع ولكن بناء على تعليقات رئيسة الوزراء مته فريدريكسن بأنها ليست مهتمة بالنقاش حول شراء جرينلاند فسوف أرجئ اجتماعنا المقرر في غضون أسبوعين لوقت لاحق".





وأضاف دونالد ترامب "وفرت رئيسة الوزراء قدر كبير من النفقات والجهد لكل من الولايات المتحدة وللدنمارك كونها اتسمت بالصراحة الواضحة. أشكرها على ذلك وأتطلع لإعادة تحديد موعد في وقت ما في المستقبل".





وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن ترامب ألغى زيارته المقررة للدنمارك يومي الثاني والثالث من سبتمبر . وكان من المقرر أن يناقش القطب الشمالي خلال اجتماعات في كوبنهاجن مع فريدريكسن التي تولت السلطة في يونيو حزيران وكيم كيلسن رئيس حكومة جرينلاند التي تتمتع بالحكم الذاتي.





كانت فريدريكسن قالت يوم الأحد إن فكرة بيع جرينلاند للولايات المتحدة سخيفة في حين أكد مستشار اقتصادي لترامب اهتمام الولايات المتحدة بشراء أكبر جزيرة في العالم.





وقالت فريدريكسن لصحيفة سيرمتسياك أثناء زيارتها لجرينلاند "جرينلاند ليست للبيع. جرينلاند ليست دنمركية. جرينلاند ملك مواطنيها. لدي أمل قوي ألا يكون ذلك على محمل الجد".





وأكد دونالد ترامب للصحفيين يوم الأحد أنه ناقش في الآونة الأخيرة إمكانية شراء الجزيرة على الرغم من أن مثل هذه الخطوة لا تمثل أولوية فورية له.





وقال دونالد ترامب للصحفيين في نيوجيرزي "الفكرة طُرحت ... وهي مهمة من الناحية الاستراتيجية".



