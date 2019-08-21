أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 21 - 8 - 2019.. فيديو

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر، استقرارًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، 21 - 8 - 2019، حيث تعد اسعار الخضراوات والفاكهة من أكثر الكلمات بحثًا على محركات البحث جوجل بصفة يومية.



واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الأربعاء 21 -8-2019.



وجاءت أسعار الخضراوات اليوم في مصر على النحو التالي:



اسعار الخضار اليوم في مصر



الطماطم: 4 جنيهات

البطاطس: 8 جنيهات

البصل: 10 جنيهات

الخيار: 8 جنيهات

الجزر: 8 جنيهات

الملوخية: 3 جنيهات

الكوسة: 9 جنيهات

الفاصوليا: 30 جنيهًا



أسعار الفاكهة اليوم في مصر



البطيخ: 15 جنيهًا

الكانتلوب: 6 جنيهات

الخوخ: 7 جنيهات

المانجو: 10 جنيهات