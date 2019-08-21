16.54 جنيه للشراء.. سعر الدولار والعملات في ختام اليوم الأربعاء

استقرت أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية، فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2019، وفقًا لمتوسط أسعار أحدث تقارير البنك المركزي المصري.



وبلغ متوسط سعر الدولار الأمريكي نحو 16.54 جنيه للشراء و16.64 جنيه للبيع، في حين سجل اليورو الأوروبي نحو 18.36 جنيه للشراء و18.47 جنيه للبيع، بينما سجّل الجنيه الإسترليني نحو 20.07 جنيه للشراء و20.18 جنيه للبيع.



وسجّل متوسط سعر الفرنك السويسري نحو 16.88 جنيه للشراء و16.98 جنيه للبيع، بينما سجل 100 ين يابانى نحو 15.53 جنيه للشراء و15.63 جنيه للبيع .



وعن أسعار العملات العربية سجّل متوسط سعر الريـال السعودي نحو 4.41 جنيه للشراء و4.43 جنيه للبيع، في حين سجّل الدينار الكويتي نحو 54.36 جنيه للشراء و54.71 جنيه للبيع ، بينما سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.50 جنيه للشراء و4.53 جنيه للبيع.