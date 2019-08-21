موسكو تدعو شركات بيلاروسية للاستثمار في المنطقة الصناعية الروسية بمصر

دعا المركز الروسي للتصدير شركات بيلاروسية للاستثمار في المنطقة الصناعية الروسية في مصر.



وذكرت وكالة "بيلاروس نيوز" البيلاروسية أن الهدف من مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر هو وصول أكبر عدد ممكن من الشركات من روسيا ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي إلى أسواق مصر وجيرانها من دول الشرق الأوسط وإفريقيا.



وأوضحت الوكالة أن التخطيط يجري لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية شرق بورسعيد كمجمع صناعي ضخم على مساحة 5.25 كيلومتر مربع في غضون 5 سنوات، وستتمتع الشركات التي ستتخذ مقارها في المنطقة بميزة القرب من قنوات الإمداد باللوازم اللوجستية، وتسهيلات كبيرة لإدارة المشروعات.



ونقلت الوكالة عن المدير العام للمركز الروسي للتصدير أندريه سليبنيف قوله "إننا ندعو الشركات البيلاروسية للانضمام إلينا، ونحن مستعدون بالمقابل لتقديم الاستشارات الضرورية لها. إنها فرصة حقيقية لدخول أسواق جديدة واكتساب شهرة عالمية، ومن الممكن تنفيذ مشروعات روسية بيلاروسية مشتركة في المستقبل اعتمادًا على آليات المنطقة الصناعية الروسية في مصر".



وتابعت الوكالة أن المركز الروسي للتصدير سجل شركة "Russian Industries Overseas Egypt" في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في وقت سابق من هذا الشهر.