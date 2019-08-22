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فن

بـ أبيض وأسود.. بشرى تتألق في أحدث ظهور

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:34 ص
بشرى
بشرى
محمد بدران
شاركت الفنانة بشرى جمهورها بصورة جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام. 

وظهرت الفنانة بشرى بإطلالة انيقة بارتدائها تيشيرت أسود وبنطلون أبيض مع إسدال شعرها على كتفيها. 

وعلقت الفنانة بشرى على الصورة "اسود وابيض"، ولاقت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام.

يذكر أن آخر أعمال بشرى كان مسلسل "عوالم خفية" لعادل إمام، الذي عرض في رمضان 2018.

"عوالم خفية" تأليف ورشة كتابة مكونة من أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج وإنتاج رامي امام وهشام تحسين ويشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، أحمد وفيق، صلاح عبد الله ، بشرى، هبة مجدي، ومي سليم.
بـ أبيض وأسود.. بشرى تتألق في أحدث ظهور

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