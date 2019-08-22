بـ أبيض وأسود.. بشرى تتألق في أحدث ظهور

شاركت الفنانة بشرى جمهورها بصورة جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.





وظهرت الفنانة بشرى بإطلالة انيقة بارتدائها تيشيرت أسود وبنطلون أبيض مع إسدال شعرها على كتفيها.





وعلقت الفنانة بشرى على الصورة "اسود وابيض"، ولاقت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام.





يذكر أن آخر أعمال بشرى كان مسلسل "عوالم خفية" لعادل إمام، الذي عرض في رمضان 2018.



