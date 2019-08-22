15 لاعبا في قائمة الرجاء المطروحي استعدادا للقسم الثاني

أعلن نادي الرجاء المطروحي قائمة الفريق الأول لكرة القدم والتى سيتم قيدها في اتحاد الكرة استعدادا لخوض منافسات دوري القسم الثاني في الموسم الجديد 2019-2020 .



وضمت قائمة هاني العقبي المدير الفني للفريق المطروحى كالتالي:

عمرو شعبان حارس مرمى، أحمد إسماعيل، علي العربي، سعيد احمد، محمد اسماعيل، امير صابر، هشام رمضان نيمار، ابراهيم جمال، بلال جمال، خميس حسني، عزت جمال، فتوح المتولي، محمد حمبوزو، حمادة الغنام، محمود عبدالعاطي.



ومن المقرر أن يقوم مجلس إدارة نادي الرجاء بعدة تعاقدات جديدة مع لاعبين مميزين الفترة المقبلة خلال الانتقالات الصيفية الجارية.



جدير بالذكر أن فريق الرجاء المطروحي أنهى الموسم الماضي محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعة بحري بدوري القسم الثاني برصيد 45 نقطة.