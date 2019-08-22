ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

15 لاعبا في قائمة الرجاء المطروحي استعدادا للقسم الثاني

الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:29 ص
فريق الرجاء المطروحي
فريق الرجاء المطروحي - أرشيفية
عبدالله هشام
أعلن نادي الرجاء المطروحي قائمة الفريق الأول لكرة القدم والتى سيتم قيدها في اتحاد الكرة استعدادا لخوض منافسات دوري القسم الثاني في الموسم الجديد 2019-2020 .

وضمت قائمة هاني العقبي المدير الفني للفريق المطروحى كالتالي:
عمرو شعبان حارس مرمى، أحمد إسماعيل، علي العربي، سعيد احمد، محمد اسماعيل، امير صابر، هشام رمضان نيمار، ابراهيم جمال، بلال جمال، خميس حسني، عزت جمال، فتوح المتولي، محمد حمبوزو، حمادة الغنام، محمود عبدالعاطي.

ومن المقرر أن يقوم مجلس إدارة نادي الرجاء بعدة تعاقدات جديدة مع لاعبين مميزين الفترة المقبلة خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

جدير بالذكر أن فريق الرجاء المطروحي أنهى الموسم الماضي محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعة بحري بدوري القسم الثاني برصيد 45 نقطة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادا لدوري القسم الثاني.. فراج مطروح ينضم لكتيبة الداخلية

غزل المحلة يدخل في مفاوضات مع لاعب الألومنيوم

الرجاء المطروحي يوقف الفولي ويغرمه 20 ألف جنيه

استعدادا لانطلاق دوري القسم الثاني.. غزل المحلة يضم مصطفى شفيق لاعب بتروجيت

الترسانة يكثف مفاوضاته لضم فتح الله

الترسانة يضم مجدي كريسبو 3 مواسم

ترشيحاتنا

تؤدي إلى الوفاة.. احذر غسل اللحوم والدجاج قبل الطهى

بـ اليورو والدولار.. تعرف على مميزات شهادة بلادى من بنك القاهرة

مرتضى منصور: جنش اعتذر لى على ضياع الدورى

الحلم يقترب.. مرتضى منصور يعلن تفاصيل قناة الزمالك الجديدة وموعد انطلاقها

عايز تخس.. 4 وصفات بـ البقدونس للتخلص من الوزن الزائد

البحوث الإسلامية يكشف عن عبادة يغفر الله بها الذنب فورا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حائط صد منيع.. طابية الحوض الجاف شاهدة على التاريخ في الإسكندرية

بكم واحد وفتحة من الساق.. نانسي عجرم تتألق فى عمان

بـ فيونكة لافتة.. نجوى كرم تتألق بالأسود فى StarsOnBoard