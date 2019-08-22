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فن

عروض التنورة والرقص الشعبي عنوان مهرجان القلعة للموسيقى.. صور

الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:00 ص
مهرجان القلعة للموسيقى
مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
سعيد فراج - تصوير : عمرو سيد
شهدت فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 28، ليلة أمس الأربعاء 21 أغسطس، حفلًا ساهرًا ألوان فنية شتى في قلعة صلاح الدين، بحضور جماهيري ملأ أرجاء المكان.

وتميزت ليلة أمس من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، بالتنوع، إذ شملت العديد من ألوان الفنون بالرقص الشعبي والتحطيب بالعصا، وعروض التنورة والرقصات النوبية، التي قدمتها فرقة الفنون الشعبية على المسرح، وأمتعت بها الجماهير.

كما امتزجت ليلة أمس من مهرجان القلعة للموسقى والغناء، بوصلة من الغناء العربي الأصير، حيث تم تقديم باقة متنوعة من أجمل الأغاني الطربية الأصيلة، بواسطة عدد من مطربي دار الأوبرا المصرية.

واستمتع الجمهور بفقرات الحفل المتنوعة، والتي امتدت حتى الساعات الأخيرة من ليلة أمس الأربعاء، وتعالى تصفيق الجمهور تعبيرًا عن سعادتهم بالفقرات الغنائية والرقص من الحفل.

من ناحية أخرى، يستعد الفنان علي الحجار لإحياء حفل غنائي، اليوم الخميس 22 أغسطس، بقلعة صلاح الدين الأيوبي، ضمن حفلات مهرجان القلعة للموسيقي والغناء في دورته الثامنة والعشرين.
عروض التنورة والرقص الشعبي عنوان مهرجان القلعة للموسيقى.. صور
عروض التنورة والرقص الشعبي عنوان مهرجان القلعة للموسيقى.. صور
عروض التنورة والرقص الشعبي عنوان مهرجان القلعة للموسيقى.. صور
عروض التنورة والرقص الشعبي عنوان مهرجان القلعة للموسيقى.. صور
عروض التنورة والرقص الشعبي عنوان مهرجان القلعة للموسيقى.. صور
عروض التنورة والرقص الشعبي عنوان مهرجان القلعة للموسيقى.. صور
عروض التنورة والرقص الشعبي عنوان مهرجان القلعة للموسيقى.. صور
عروض التنورة والرقص الشعبي عنوان مهرجان القلعة للموسيقى.. صور
عروض التنورة والرقص الشعبي عنوان مهرجان القلعة للموسيقى.. صور
عروض التنورة والرقص الشعبي عنوان مهرجان القلعة للموسيقى.. صور
عروض التنورة والرقص الشعبي عنوان مهرجان القلعة للموسيقى.. صور
عروض التنورة والرقص الشعبي عنوان مهرجان القلعة للموسيقى.. صور
عروض التنورة والرقص الشعبي عنوان مهرجان القلعة للموسيقى.. صور
عروض التنورة والرقص الشعبي عنوان مهرجان القلعة للموسيقى.. صور
عروض التنورة والرقص الشعبي عنوان مهرجان القلعة للموسيقى.. صور
عروض التنورة والرقص الشعبي عنوان مهرجان القلعة للموسيقى.. صور
عروض التنورة والرقص الشعبي عنوان مهرجان القلعة للموسيقى.. صور
عروض التنورة والرقص الشعبي عنوان مهرجان القلعة للموسيقى.. صور
عروض التنورة والرقص الشعبي عنوان مهرجان القلعة للموسيقى.. صور
عروض التنورة والرقص الشعبي عنوان مهرجان القلعة للموسيقى.. صور
عروض التنورة والرقص الشعبي عنوان مهرجان القلعة للموسيقى.. صور
عروض التنورة والرقص الشعبي عنوان مهرجان القلعة للموسيقى.. صور
عروض التنورة والرقص الشعبي عنوان مهرجان القلعة للموسيقى.. صور
عروض التنورة والرقص الشعبي عنوان مهرجان القلعة للموسيقى.. صور
عروض التنورة والرقص الشعبي عنوان مهرجان القلعة للموسيقى.. صور
عروض التنورة والرقص الشعبي عنوان مهرجان القلعة للموسيقى.. صور

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