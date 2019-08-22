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اقتصاد

البورصة تواصل تراجعها منتصف التعاملات بضغوط مبيعات محلية وعربية

الخميس 22/أغسطس/2019 - 01:21 م
صدى البلد
محمد صبيح
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 14332 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 2169 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 17620 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 553 نقطة.

فيما انخفض مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 1442 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 461 نقطة.

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