ظريف: مستعدون للعمل على مقترحات فرنسا بشأن الاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم "الخميس"، إن طهران مستعدة للعمل على مقترحات فرنسية لإنقاذ الاتفاق النووي الدولي الذي وقعته إيران مع القوى العالمية عام 2015.



وأضاف في المعهد النرويجي للشؤون الدولية "هناك مقترحات على الطاولة من الجانبين الفرنسي والإيراني وسنعمل على هذه المقترحات غدا".



وعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، الأربعاء، إما تخفيف العقوبات على إيران أو توفير "آلية تعويض لتمكين الشعب الإيراني من العيش بشكل أفضل" في مقابل الامتثال التام للاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة العام الماضي.



وقال ظريف "أتطلع لإجراء محادثات جادة مع الرئيس ماكرون بشأن احتمالات المضي قدما".



وكان ظريف قال يوم الاثنين إنه سيجتمع مع ماكرون ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في باريس يوم الجمعة.



كما تطرق ظريف إلى مسعى الولايات المتحدة لتشكيل مهمة أمنية، انضمت إليها حتى الآن بريطانيا وأستراليا والبحرين، لحراسة سفن الشحن في مضيق هرمز وهو ممر حيوي لقطاع النفط العالمي.



وقال "من الواضح أن هدف الولايات المتحدة.. (من أن يكون لها) وجود بحري في الخليج الفارسي هو التصدي لإيران.. لا تنتظروا منا أن نبقى مكتوفي الأيدي حينما يدخل أحد مياهنا ويهددنا".