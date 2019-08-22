مسئولة التقارير القذرة.. سلمى عبد الغفار ذراع الجماعة الإرهابية داخل هيومن رايتس ووتش

لم تترك جماعة الإخوان الإرهابية وقياداتها الهاربين بدولة تركيا منصة إعلامية أجنبية أو منظمة حقوقية إلا وحاولت اختراقها لبث الشائعات الهدامة ضد الدولة المصرية، ومحاولة تشويه صورة الدولة فى الخارج لتنفيذ مخططاتها.



ومن ضمن المنظمات التي نجحت الجماعة الإرهابية فى اختراقها هى منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، حيث تغلغل عدد من عناصر الجماعة الإرهابية داخل المنظمة، لتنفيذ مخطط قيادات الجماعة، حتى اتخذت المنظمة موقفا عدائيا واضحا ضد مصر.



ففى الوقت التى تقوم به المنظمة ببث تقارير مشوهة ومغلوطة عن الأوضاع الأمنية والحقوقية داخل مصر، تتجاهل فيه جرائم الجماعة الإرهابية والجماعات الموالية لها ضد رجال الشرطة والجيش المصريين، والعمليات الإرهابية التى تستهدف المؤسسات والمدنيين داخل مصر، كما تتجاهل المنظمة نجاحات الدولة المصرية فى مجال مكافحة الإرهاب والقضاء عليه بشكل كبير.



وعلمت "صدى البلد" أن الجماعة الإرهابية زرعت فتاة تدعى سلمى أشرف عبدالغفار داخل المنظمة والتي تعمل بالمنظمة كمدير لملف مصر وهى المسئولة عن تشويه صورة الدولة المصرية وبث الشائعات ضد الدولة داخل المنظمة.



وسلمي هي نجلة القيادي الإخواني أشرف عبدالغفار أمين صندوق نقابة الأطباء السابق المتهم في قضية التنظيم الدولي للإخوان والهارب إلى تركيا.



وسلمي كانت تعمل في منظمة "الكرامة لحقوق الإنسان"، قبل أن تنتقل للعمل في منظمة "هيومان رايتس ووتش".



وأصدرت سلمي عندما كانت تعمل فى مؤسسة الكرامة الداعمة للإرهاب بيانا مشتركا صدر في مارس 2013 حول أحداث بورسعيد الثانية التي أعقبت إصدار أحكام ضد عدد من مشجعي نادي المصري البورسعيدي، والتي تمت في عهد الرئيس المعزول، واشترك في البيان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة الكرامة، و«هيومن رايتس ووتش».



وبعد فض اعتصامى رابعة والنهضة المسلحين سافرت سلمي إلي الخارج لتلتحق بالكتيبة الإخوانية التي تحركت علي عدة مسارات أهمها الهجوم الإعلامي علي مصر بعد ثورة 30 يونيه، كما قامت بتقديم بلاغات وشكاوي ضد مصر لدي المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

