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السعودية تبحث العلاقات الثنائية مع روسيا والهند

الخميس 22/أغسطس/2019 - 04:47 م
صدى البلد
أ ش أ
بحث وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية السعودي وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اليوم /الخميس/ العلاقات الثنائية مع سفيري روسيا، والهند لدى الرياض.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجبير استقبل سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة العربية السعودية سيرجي كوزولوف بمكتبه بالرياض، وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي لقاء آخر، بحث الجبير مع السفير الهندي لدى السعودية أوصاف سعيد، سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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الجبير يبحث مع سفيري روسيا والولايات المتحدة لدى السعودية العلاقات الثنائية

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