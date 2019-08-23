متى يجوز تأخير صلاة العشاء حتى منتصف الليل

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن الصلاة لها وقت يسمى الفضيلة تؤدى فيه وهو أول وقتها، مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم "الصلاة على وقتها".



وأضاف "عاشور" في فتوى له "، أن الفقهاء قالوا إن تأخير صلاة العشاء قليلا يعد أمرا من السُنة، حتى منتصف الليل، إذا كان الشخص منفردا.



ولفت المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إلى أن الوقت بعد منتصف الليل يعد من أوقات الكراهية التي تؤدى فيها صلاة العشاء، مخافة أن ينام المسلم دون أن يؤدي صلاة العشاء.



ولفت عاشور إلى أنه يجوز تأخير صلاة العشاء بعد منتصف الليل، إذا كان هذا يساعد على أداء السنة المؤكدة من قيام الليل.