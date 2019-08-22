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مش هيحصل.. الفنانة شذى تعلق على إعلان إليسا الاعتزال.. فيديو

الخميس 22/أغسطس/2019 - 06:32 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
أنتقدت الفنانة شذي تطبيق الأغاني «TikTok» الخاص بالأغاني الشعبية والمهرجانات قائلة:« البتاع ده كارثة بشوف عليها وارث غير عادية وليس كلمات أغاني.. بشوف ناس غريبة عليه».

وعلقت الفنانة علي الخبر الخاص بإعلان الفنانة «إليسا» إعتزالها قائلة « مش هيحصل الكلام ده .. وهذا ليس معناه أن الفنانة تكذب ولكن من غير المعقول أن تعتزل اليسا بعد هذا المشوار الناجح والقاعدة الجماهيرية العريقة » .

وأضافت شذى ، خلال حوارها مع برنامج «حديث المساء» المذاع عبر فضائية«مصر»، أن قرار إليسا ربما خرج في ساعة غضب أو ضيق من شيء ما ،وهذا الأمر يحدث للكثير من الفنانين والمطربين موضحًا ان قرار اعتزال النجوم ليس بإرادتهم وإنما بإرادة الجمهور .

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