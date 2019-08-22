محمد محمود يشارك في مران الأهلي لأول مرة

خصص محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة خاصة للضربات الثابتة، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الخميس على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.



شهدت الفقرة مشاركة كل من: صلاح محسن، ومحمد مجدي "أفشة"، وجيرالدو، وأحمد الشيخ، ومحمد محمود.



وشارك محمد محمود لأول مرة في التدريبات الجماعية، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.



ويستعد الأهلي لمواجهة «اطلع برّه» بطل جنوب السودان في إياب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء غدٍ، الجمعة، على ملعب الجيش ببرج العرب.



وكان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على «اطلع برّه» بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي برباعية نظيفة سجلها علي معلول ووليد أزارو (هدفان) وأحمد الشيخ.