ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد محمود يشارك في مران الأهلي لأول مرة

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:18 م
محمد محمود
محمد محمود
عبدالحكيم أبوعلم
خصص محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة خاصة للضربات الثابتة، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الخميس على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

شهدت الفقرة مشاركة كل من: صلاح محسن، ومحمد مجدي "أفشة"، وجيرالدو، وأحمد الشيخ، ومحمد محمود.

وشارك محمد محمود لأول مرة في التدريبات الجماعية، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة «اطلع برّه» بطل جنوب السودان في إياب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء غدٍ، الجمعة، على ملعب الجيش ببرج العرب.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على «اطلع برّه» بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي برباعية نظيفة سجلها علي معلول ووليد أزارو (هدفان) وأحمد الشيخ.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ثنائي الأهلي يواصلان التأهيل على هامش مران اليوم

الصفقات الجديدة تزين قائمة الأهلي لمواجهة اطلع بره بدورى أبطال أفريقيا

تعرف على تشكيل الأهلي لمواجهة اطلع بره واستبعاد الصفقات الجديدة

المدير الفني المؤقت لـ الأهلي يجتمع مع محمود وحيد

تدريبات بدنية لـ رمضان صبحي وهاني في الأهلي

تدريبات خفيفة بالكرة لـ سعد سمير ومحمد محمود ومروان محسن

ترشيحاتنا

أزمة أحمد الفيشاوي وهند الحناوي.. قضية نفقة وحق رؤية واتهام بـ السُكر

خطة ميدو للاطاحة بـ الزمالك من كأس مصر

لم يراعيا حرمة.. ضبط شاب وفتاة يمارسان الرذيلة داخل مكان مقدس في الشرقية

بـ كاش مايوه فوق الركبة..زوجة ماجد المصرى تثير الجدل.. صور

هل ينفذ جمال عبد الحميد وعده .. 3 نجوم خسروا الرهان وحلقوا شعرهم على الهواء.. فيديو

تسلل إلى المنزل ليلا .. نهاية مأساوية لـ دب سارق .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفعت 2000 جنيه.. ننشر زيادة بدلات حكام الدورى الجديد.. مستند

بـ تاتو الظهر والخلخال .. ميرهان حسين بـ فستان أبيض مثير ..صور

بـ كاش مايوه فوق الركبة..زوجة ماجد المصرى تثير الجدل.. صور