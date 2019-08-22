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رياضة

الأهلي يكشف حقيقة الصفقة التبادلية لضم عمر السومة ورحيل علي معلول

الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:27 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
كشف مصدر بالنادي الأهلي، حقيقة وجود صفقة تبادلية مع أهلي جدة السعودي، لرحيل التونسي علي معلول، وضم السوري عمر السومة.

وقال المصدر إن ما تردد عن صفقة تبادلية مع النادي السعودي غير صحيح ولا أساس له من الصحة.

وأضاف أن علي معلول باقي في صفوف الأهلي، ولا توجد نيه لرحيله في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، واللاعب سعيد بالتواجد في القلعة الحمراء.

وأوضح المصدر، أن الأهلي يسعى لضم مهاجم قوي في الفترة المقبلة، لكن من الصعب التعاقد مع السومة، نظرا لارتفاع راتبه السنوي، بجانب طلبات أهلي جدة، التي من الصعب أن تفرط في اللاعب بكل سهولة.

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