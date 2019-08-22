شوفته راجل.. أحمد صلاح حسني يحكي كواليس خطبة أمير كرارة لأخته

قال الفنان أحمد صلاح حسني؛ إن النجم أمير كرارة زوج أخته؛ مرددا: « أمير من أول ما شوفته قولت إنه راجل جاي يتجوز أختي وبيحبها وعايز يسعدها».



وقدم حسني خلال برنامج «معكم»؛ المذاع على فضائية « سي بي سي»؛ وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»: «أنا أول ما أمير اتقدم لأختي قيمته إنه راجل .. وشفت في عنيه إنه رجل هيبقي حاجة جامدة .. وحسيت إنه شبهي».



وأكد حسني؛ أن تربطه صداقة قوية بـ أمير كرارة وأحمد عز؛ مشيرا إلي أنه يعشق أحمد عز ويقدر صداقته جدا.



وأشار حسني؛ أن أحمد عز وأمير كرارة كانوا في غاية السعادة بدورة في فيلم الممر والنجاح الباهر الذي حققه الممر؛ ومنافسة فيلم كازبلانكا لكرارة .