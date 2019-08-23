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رياضة

مدرب الأهلي السعودي يقدم رسالة اعتذار لـ جماهير الفريق

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 05:35 ص
الكرواتي برانكو
الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب فريق الأهلي السعودي
ياسمين تيسير
قدم الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب فريق الأهلي السعودي الأول لكرة القدم امس الخميس، اعتذاره لجماهير فريقه، بعد أن تعثر بالتعادل الإيجابي 1-1، أمام ضيفه العدالة الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين، في لقاء جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ولفت الكرواتي خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقب المباراة، أن مشوار بطولة الدوري طويل جدًا، وأنه سيسعى إلى تصحيح أخطاء الفريق في الفترة المقبلة.

ويحل الفريق الأهلاوي في الجولة المقبلة من البطولة، ضيفًا على الاتفاق غدا السبت ، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

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