ضبط 56 مخالفة تموينية فى حملة بالمنيا

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن مديرية التموين تمكنت من ضبط 56 مخالفة تموينية، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية التي نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية ، بهدف ضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية .



ونوه الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين،إلى أن الحملات ضبطت 56 مخالفة للمخابز البلدية, منها 14 مخالفة لنقص الوزن، و 21 مخالفه لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات, ومخالفتين تصريف وتجميع دقيق بلدى مدعم، ومخالفتين لعدم وجود ميزان, و4 مخالفات لعدم وجود سجلات و13 مخالفه لقضايا أخرى متنوعة .



وأضاف أنه تم تحرير مخالفة بمركز ملوي لتجميع 200 كجم دقيق بلدي مدعم بغرض بيعه في السوق السوداء وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وأضاف وكيل الوزارة أن الحملات التفتيش يتم تنظيمها بصفه دوريه في جميع مراكز المحافظة من اجل ضبط الأسواق ومراقبه السلع التي يتم عرضها للمواطنين حفاظا على صحتهم وسلامتهم .