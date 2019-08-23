ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 56 مخالفة تموينية فى حملة بالمنيا

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:05 م
صدى البلد
ايمن رياض
قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن مديرية التموين تمكنت من ضبط 56 مخالفة تموينية، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية التي نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية ، بهدف ضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية .

ونوه الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين،إلى أن الحملات ضبطت 56 مخالفة للمخابز البلدية, منها 14 مخالفة لنقص الوزن، و 21 مخالفه لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات, ومخالفتين تصريف وتجميع دقيق بلدى مدعم، ومخالفتين لعدم وجود ميزان, و4 مخالفات لعدم وجود سجلات و13 مخالفه لقضايا أخرى متنوعة .

وأضاف أنه تم تحرير مخالفة بمركز ملوي لتجميع 200 كجم دقيق بلدي مدعم بغرض بيعه في السوق السوداء وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف وكيل الوزارة أن الحملات التفتيش يتم تنظيمها بصفه دوريه في جميع مراكز المحافظة من اجل ضبط الأسواق ومراقبه السلع التي يتم عرضها للمواطنين حفاظا على صحتهم وسلامتهم .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحرير 64 محضرا تموينيا مخالفا في المنيا

ضبط 45 مخالفة تموينية في حملة بالمنيا

خلال حملات تفتيشية في المنيا.. تحرير 114 محضراً تموينياً

لضبط الأسعار.. تحرير 66 محضرا تموينيا خلال حملات في المنيا

تحرير 64 محضرا تموينيا مخالفا بالمنيا

تموين المنيا يحرر 64 مخالفة في حملات لمنع جشع التجار

ترشيحاتنا

الإفتاء تكشف حكم أداء الصلاة في غير وقتها المحدد.. فيديو

عمري أنت.. أمينة خليل تتألق بحلق لافت في أحدث ظهور لها

الاختلاف في اللبس لا يفسد للحب قضية.. دعاء فاروق برفقة بوسى شلبى وسهير جودة

خليفة أجيرى.. حسن شحاتة يقترب والبدرى يتمسك بفرصة تدريب منتخب مصر

اليورو يتراجع 3 قروش .. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 23-8-2019

استياء لاعبي برشلونة من رئيس النادي .. تعرف على السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أبيض مثير كشف عن ساقها.. زوجة ماجد المصرى تتألق في أحدث ظهور

بشعر كيرلى وملابس رياضية.. ياسمين صبرى تستعرض رشاقتها

شعر أسود كالحرير.. عبير صبري تبهر متابعيها