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إعدام سفاح المثليين.. وتفاصيل طلبه الغريب قبل تنفيذ الحكم

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 03:17 م
المجرم جاري راي بولز
المجرم جاري راي بولز
أماني إبراهيم
أعلنت سلطات ولاية فلوريدا الأمريكية، عن تنفيذ حكم الإعدام فى سفاح بالعقد الخامس من عمره قتل ستة رجال مثليين في تسعينيات القرن الماضي.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن المجرم جاري راي بولز الذي يعرف بسفاح النساء صاحب الـ 57 عاما قد أقر بارتكابه هذه الجرائم، والتي بدئت في مارس عام 1995 حيث خنق جون هارد روبرتس وهو رجل مثلي أكبر سنا منه وكان يعيش معه بنفس المقاطعة، واستهدف بعدها كبار السن من المثليين، في ولاية ماريلاند، وجورجيا، وولاية فلوريدا.

لم يكتفي سفاح المثليين بقتلهم فقط، بل قام بتعذيبهم أيضا حيث حشا حناجرهم بأشياء غريبة كمناشف وقماش، ومناديل ورقية، وأوراق.

وكان من المقرر أن يتم تنفيذ حكم الإعدام، أمس، الساعة 6 مساء، ولكن القضاة انتظروا لتنفيذه في الساعة العاشرة بعدما طلب المجرم طعام وتناوله، وكانت وجبته عبارة عن 3 ساندويتشات برجر وبطاطس، ولحم خنزير مقلي.

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