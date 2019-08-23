أول مرة في التاريخ .. إضراب في الخطوط الجوية البريطانية بسبب الأجور

أفادت شبكة "بي بي سي" البريطانية، بأن طياري شركة الخطوط الجوية البريطانية أعلنوا نيتهم تنظيم إضراب أيام 9 و10 و27 سبتمبر المقبل لأول مرة في التاريخ، احتجاجًا على تدني مستويات أجورهم.



ونقلت الشبكة عن رابطة طياري الخطوط البريطانية، أن الإضراب يمكن أن يسبب خسائر ضخمة للشركة لكنه الحل الأخير الذي لجأ إليه الطيارون نتيجة الإحباط الكبير الذي يشعرون به.



وعلقت شركة الخطوط الجوية البريطانية بالقول إن الإضراب غير عادل وأن رابطة الطيارين تدمر خطط الشركة.



وأكدت الرابطة أن الشركة رفضت عدة مقترحات لتسوية أزمة مدفوعات الطيارين والخلاف يدور حاليًا حول فجوة بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني بين مقترح الرابطة وما تقبله الشركة.



وقالت الرابطة في بيان "على مدى السنوات الأخيرة قدم طيارو الخطوط البريطانية التضحية تلو الأخرى من أجل مساعدة الشركة، مثل قبول خفض الرواتب وزيادة الإنتاجية وإنهاء مشروع الرواتب التقاعدية والعمل خلال الإجازات السنوية وتقليل مكافآت الطيران".

