هانيا تحصد ذهبيتها الثالثة بدورة الألعاب الإفريقية في سباق 400 متر حرة

توجت السباحة المصرية المتألقة هانيا مورو بذهبية جديدة للبعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب.
وحققت السباحة ذهبية سباق ٤٠٠ متر حرة في السباحة بعدما حققت زمنا قدره ٤:٢١:٣٦ دقيقة، لتتوج بالميدالية.
وتعتبر هذه الذهبية الثالثة لهانيا مورو في دورة الألعاب الإفريقية والمنافسات المقامة بالدار البيضاء حيث سبق وحققت ذهبية سباق ١٥٠٠ متر حرة وسباق ٢٠٠ متر حرة.
وحققت السباحة ذهبية سباق ٤٠٠ متر حرة في السباحة بعدما حققت زمنا قدره ٤:٢١:٣٦ دقيقة، لتتوج بالميدالية.
وتعتبر هذه الذهبية الثالثة لهانيا مورو في دورة الألعاب الإفريقية والمنافسات المقامة بالدار البيضاء حيث سبق وحققت ذهبية سباق ١٥٠٠ متر حرة وسباق ٢٠٠ متر حرة.