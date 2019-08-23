ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هانيا تحصد ذهبيتها الثالثة بدورة الألعاب الإفريقية في سباق 400 متر حرة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 07:19 م
السباحة المصرية هانيا
السباحة المصرية هانيا مورو
نور عادل
توجت السباحة المصرية المتألقة هانيا مورو بذهبية جديدة للبعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب.

وحققت السباحة ذهبية سباق ٤٠٠ متر حرة في السباحة بعدما حققت زمنا قدره ٤:٢١:٣٦ دقيقة، لتتوج بالميدالية.

وتعتبر هذه الذهبية الثالثة لهانيا مورو في دورة الألعاب الإفريقية والمنافسات المقامة بالدار البيضاء حيث سبق وحققت ذهبية سباق ١٥٠٠ متر حرة وسباق ٢٠٠ متر حرة.

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يكشف حقيقة استقدام حكم إنجليزي والإطاحة بـ سمير عثمان

المستفيدون من قانون المعاشات الجديد.. كل ما تريد معرفته عن الفئات المستحقة ومميزاته وشروطه

اسعار الذهب في أسبوع.. انخفاض 6 جنيهات رغم الارتفاع اليومي

المنتجين الزراعيين تكشف حقيقة ارتفاع أسعار البطاطس بالأسواق

مؤامرة الحريم .. الكشف عن اغتيال رمسيس الثالث بعد أكثر من 3 آلاف عام

بعدما أهانت ترامب.. تعرف على أصغر رئيسة وزراء في تاريخ الدنمارك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند.. شاهد | أجمل إطلالات شمس الكويتية وأكثرها جدلا

ما الأجمل؟ نجوى كرم تستعرض أناقتها بـ 4 إطلالات مختلفة.. صور

اختاروا الحب.. ريهام عبد الغفور تنشر صورة برفقة زوجها.. شاهد